Представлены MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro на Ryzen 7 7840HS

Компания Honor на конференции в Китае представила новые ноутбуки MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro серии Ryzen Edition. Они оснащены процессором AMD Ryzen 7 7840HS, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти.

Оба ноутбука имеют экраны с разрешением 1920 x 1200, максимальную яркость в 300 нит и полный охват sRGB. Младшая версия весит всего около 1,4 кг с толщиной корпуса 16,5 мм, в то время как его старший собрат весит 1,75 кг при толщине 17,9 мм.

Что касается аккумулятора, обе модели оснащены батареей на 60 Вт/ч с возможностью быстрой зарядки от 65 Вт. Время работы в автономном режиме составляет 13,5 часов для 14-дюймовой модели и почти 12 часов для 16-дюймовой.

Кроме того, MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro имеют два слота М.2 для SSD, кнопку питания с встроенным датчиком отпечатка, технологию OS Turbo и различные порты, такие как USB4, USB-A и HDMI.

Что касается цен, Honor MagicBook X 14 Ryzen Edition предлагается по начальной цене $582 (около 55,7 тыс. рублей), в то время как стоимость начальной модели MagicBook X 16 Ryzen Edition составляет $609 (около 58,3 тыс. рублей).