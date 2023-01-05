Представлены глобальные версии Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+

На презентации в Индии компания Xiaomi провела мероприятие, где показала глобальную серию смартфонов Redmi Note 12. Отмечается, что там появились Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+, которые полностью копируют китайские версии.

Смартфоны базируются на процессорах MediaTek Dimensity 1080, старшая модель оснащена главным сенсором камеры на 200 МП. Отличием от китайского Note 12 Pro+ является разве что зарядка: 120 Вт вместо 210 Вт.

Продажи стартуют 11 января, цены выглядят так:

Redmi Note 12 Pro:

6/128 ГБ: 21 999 рупий (19 390 рублей)

8/128 ГБ: 23 999 рупий (21 150 рублей)

8/256 ГБ: 24 999 рупий (22 030 рублей)

Redmi Note 12 Pro+:

8/256 ГБ: 26 999 рупий (23 800 рублей)

12/256 ГБ: 29 999 рупий (26 440 рублей)

Пока неясно, когда новинка доберётся до России.