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Новости

Представлены доступные Apple Watch SE

Сегодня на презентации Apple представила не только шестое поколение Apple Watch, но и Apple Watch SE. У них дисплей Retina с тонкой рамкой и закругленными углами.

Apple Watch SE оснащены тем же акселерометром, гироскопом и всегда включённым высотомером, что и Apple Watch Series 6, с такими же новейшими датчиками движения и микрофоном. Они так же поддерживают различные функции для обеспечения здоровья и безопасности пользователей, включая функцию обнаружения падения, «Экстренный вызов — SOS», экстренные вызовы за границей и приложение «Шум».

  • Apple Watch 2

Apple Watch SE доступны в трёх цветах. Корпуса этой модели изготавливаются с использованием только переработанного алюминия, и к ним подходят все ремешки для Apple Watch, в том числе новые: монобраслет и плетёный монобраслет.

Дисплей у SE на 30% больше, чем дисплей Apple Watch Series 3 (опять эти странные сравнения от купертиновцев).

Apple Watch SE (GPS) будут доступны для заказа по цене от 24 990 рублей. Кроме того, Apple Watch SE (GPS) также появятся в продаже у авторизованных реселлеров Apple.

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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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