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Новости

Представлены беспроводные наушники UE Fits, которые подстраиваются под форму уха

Компания Ultimate Ears представила беспроводные наушники под названием UE Fits. Их особенность заключается в гелевой насадке, которая точно подстраивается под форму уха пользователя. Такая конструкция лучше изолирует от окружающего шума и позволяет наслаждаться музыкальными треками.

При первом использовании насадки мягкие. В таком состоянии наушники нужно вставить в уши и запустить процесс отвердевания через приложение для смартфона. Гелевая структура реагирует на свет встроенного светодиода, и в течение минуты принимает вечную форму с уникальными изгибами ушной раковины владельца.

  • Ue Fits 1
  • Ue Fits

Звук UE Fits выдают 10 мм драйвера. Также есть поддержка кодеков AAC, SBC и Apt-X.

Беспроводные наушники UE Fits появятся до конца осени в США по цене 249 долларов или около 19 тысяч рублей по текущему курсу.

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Источник:
The Verge
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