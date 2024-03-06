Представлено умное кольцо Ringo с функциями измерения жира и снятия ЭКГ

На Kickstarter китайский стартап представил уникальные устройства — смарт-кольца Ringo и Ringo Pro. Гаджеты сочетают в себе возможности фитнес-браслетов и умных весов.

Смарт-кольца отслеживают ежедневную активность пользователя, физические упражнения, а также температуру тела, сердечный ритм, уровень кислорода в крови и стресса. Ringo Pro выделяется возможностью измерения процентного содержания жира, воды, костной и мышечной массы в организме, а также функцией снятия электрокардиограммы.

Изготовленное из водонепроницаемой стали и имеющее толщину всего 2,11 мм, кольцо сохраняет заряд до 7 дней. Кроме того, благодаря встроенной сенсорной панели, Ringo позволяет управлять смартфоном: пролистывать социальные сети, активировать камеру и другие функции.

Стоимость стандартной версии Ringo составляет $318 (~28900 рублей), тогда как модель Pro предлагается за $498 (~45200 рублей).