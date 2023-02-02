Представлено приложение для поиска НЛО

Малоизвестный стартап Enigma Labs готовится к запуску приложения, которое позволит сообщать об обнаруженных НЛО. Программа называется Enigma и представляет собой ПО для заметок с возможностью прикреплять фото, координаты и прочие данные.

Идея состоит в том, чтобы собрать как можно больше сведений, для этого надо будет описать объект, место его наблюдения, указать тип, время появления, продолжительность нахождения в воздухе, особенности и даже приборы, которые засекли НЛО.

После отправки отчёта фото и видео проверяются на наличие ретуши с помощью системы базе искусственного интеллекта. Также система анализирует локацию, чтобы она была удалена от аэродромов или других мест, где можно увидеть ложные НЛО. После этого отчёт получает оценки достоверности.

Так выглядит интерфейс отчёта

Отмечается, что у Enigma Labs уже более 300 тысяч отчётов. Само приложение пока недоступно, можно только оставить заявку на участие, программа пока создаётся только под iOS.