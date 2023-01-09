Представлена подушка Motion Pillow — она помогает против храпа

Корейский стартап под названием Motion Pillow представил одноименную «умную» подушку, которая предназначена для борьбы с храпом. Это реализовано за счёт четырёх встроенных секций, которые могут надуваться или сдуваться. Это позволяет менять положение головы пользователя.

Для отслеживания предназначен специальный блок, который оснащён лазерами и микрофонами, они следят, когда пользователь начинает храпеть. После этого блок подаёт сигнал, чтобы подушка изменила конфигурацию.

Утверждается, что несколько лет клинических испытаний показали эффективность этого метода, а впервые подушку показали ещё на CES 2020.

Для управления доступно специальное приложение, а цена такой умной подушки составляет $400 долларов (почти 28 000 рублей). Пока неясно, когда она появится в продаже.