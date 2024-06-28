Новости

Представлена «Платформа» – российский клон YouTube

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:21

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как альтернатива YouTube.

Новый сервис предлагает интерфейс и функционал, схожие с YouTube, включая систему рекомендаций, инструменты продвижения и аналитику для блогеров. Видеоролики доступны до 4К с субтитрами на русском и английском языках.

Гендиректор Rteam Андрей Талызин заявил, что «Платформа» выдерживает 240 тыс. запросов в секунду. Также сервис включает формат коротких видео, аналогичный YouTube Shorts, и систему модерации, блокирующую контент, нарушающий российское законодательство или содержащий антироссийскую риторику.

Стоит отметить, что вся презентация сервиса была показана только на слайдах. Рабочий интерфейс продемонстрирован не был.

👍 Хочешь больше? Подпишись в Телеграм и VK

Теги: 
Источник:
ТАСС, The GEEK
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK