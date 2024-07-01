Представлена новая версия realme C63 – ультрабюджетник в стиле iPhone 15 Pro

Компания realme представила новую версию смартфона realme C63, которая ещё дешевле предшественников. В мае смартфон вышел в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/128 ГБ за $125 и $140 соответственно. Теперь на рынке появилась версия 4/128 ГБ за $108.

Realme C63 оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с HD+ разрешением, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и максимальной яркостью 450 нит. Устройство работает на однокристальной системе Unisoc T612, поддерживает microSD до 2 ТБ, а также получило аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Что касается камер, то в блоке 50-мегапиксельный основной сенсор, а также датчик глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Кроме того, в смартфоне есть NFC, сканер отпечатков пальцев и защита по стандарту IP54.