Представлена капсула ORB X для игр и работы

Компания Cooler Master представила рабочую капсулу ORB X со встроенной подсветкой, акустикой и прочими элементами для установки мощного ПК. Новинку можно оснастить одним 34-дюймовым или тремя 27-дюймовыми мониторами.

Капсула построена на базе многофункционального компьютерного кресла, а верхняя часть поднимается с помощью электроприводов.

В такую капсулу можно установить систему мощностью до 2 кВт (на ПК, мониторы и аудиоусилитель), вес ORB X без пользователя — до 344 кг. Размеры при этом составляют около двух метров по каждой их трёх осей.

Системный блок устанавливается сзади, а около подлокотников выведены дополнительные порты USB. Хаб встроен в кресло. Светодиодную подсветку можно настраивать по своему желанию.

Cooler Master открыла приём предзаказов на ORB X. Дату начала поставок и стоимость капсулы пока не уточняют. При этом ранее компания показала кресло Synk X с тактильной обратной связью.