Представлен водоблок для NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080

Карты NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 линейки Founders Edition ещё не вышли на рынок, а компания Bykski уже выпустила водоблок N-RTX3090-X с полным покрытием для них. Таким образом, «горячий нрав» карт подтверждён сторонним производителем.

Водоблок представлен в двух вариантах — с прозрачной акриловой крышкой и непрозрачной из полиацеталя (инженерный вид пластика). Первая версия оснащена RGB-подсветкой. Сам блок выполнен из никелированной меди.

Конструктивно блок выполнен так, чтобы покрывать все критически важные элементы — GPU, память, зону VRM и так далее. Для подключения используются стандартные разъёмы G 1/4.

Новинка оценивается в 85 долларов.