Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Представлен водоблок для NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080

Карты NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 линейки Founders Edition ещё не вышли на рынок, а компания Bykski уже выпустила водоблок N-RTX3090-X с полным покрытием для них. Таким образом, «горячий нрав» карт подтверждён сторонним производителем.

  • Bykski Geforce Rtx 3090 Geforce Rtx 3080 Waterblocks 11
  • Bykski Geforce Rtx 3090 Geforce Rtx 3080 Waterblocks 10
  • 12
  • Bykski Geforce Rtx 3090 Geforce Rtx 3080 Waterblocks 12

Водоблок представлен в двух вариантах — с прозрачной акриловой крышкой и непрозрачной из полиацеталя (инженерный вид пластика). Первая версия оснащена RGB-подсветкой. Сам блок выполнен из никелированной меди.

Конструктивно блок выполнен так, чтобы покрывать все критически важные элементы — GPU, память, зону VRM и так далее. Для подключения используются стандартные разъёмы G 1/4.

Новинка оценивается в 85 долларов.

Источник:
wccftech
Подпишитесь на The GEEK в Instagram
Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить