Представлен vivo V40 — тонкий среднебюджетник с камерами ZEISS

Компания vivo представила в Европе новый смартфон — vivo V40. Фишкой устройства вновь стали камеры ZEISS. При чем все датчики получили разрешение 50 Мп.
Технические характеристики vivo V40
- Размеры и вес: 164,16×74,93×7,58, 190 г
- Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, 2800×1260, 452 ppi, 120 Гц, 4500 нит
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- ОЗУ: 8/12 ГБ (LPDDR4X)
- Память: 256/512 ГБ (UFS 2.2)
- Батарея: 5500 мАч, поддержка быстрой зарядки 80 Вт
- Камеры: основная — 50 Мп (f/1.88, 84°, OIS, ZEISS), ультраширокоугольная — 50 Мп (f/2.0, 119°, автофокус, ZEISS), фронтальная — 50 Мп (f/2.0, 92°, автофокус)
- Безопасность: встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу
- Защита от воды: IP68
- ОС: Funtouch OS 14 (Android 14)
- Связь: 5G, LTE, nano SIM (2x), e-SIM, Bluetooth 5.4, USB 2.0, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC
В отличие от китайской версии, продаваемый в Европе vivo V40 не имеет в комплекте зарядное устройство. Начало продаж намечено на июль, ценник стартует от €599 (~57 200 рублей).