Представлен vivo V40 — тонкий среднебюджетник с камерами ZEISS

Компания vivo представила в Европе новый смартфон — vivo V40. Фишкой устройства вновь стали камеры ZEISS. При чем все датчики получили разрешение 50 Мп.

Технические характеристики vivo V40

Размеры и вес: 164,16×74,93×7,58, 190 г

Экран: 6,78 дюймов, AMOLED, 2800×1260, 452 ppi, 120 Гц, 4500 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

ОЗУ: 8/12 ГБ (LPDDR4X)

Память: 256/512 ГБ (UFS 2.2)

Батарея: 5500 мАч, поддержка быстрой зарядки 80 Вт

Камеры: основная — 50 Мп (f/1.88, 84°, OIS, ZEISS), ультраширокоугольная — 50 Мп (f/2.0, 119°, автофокус, ZEISS), фронтальная — 50 Мп (f/2.0, 92°, автофокус)

Безопасность: встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

Защита от воды: IP68

ОС: Funtouch OS 14 (Android 14)

Связь: 5G, LTE, nano SIM (2x), e-SIM, Bluetooth 5.4, USB 2.0, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC

В отличие от китайской версии, продаваемый в Европе vivo V40 не имеет в комплекте зарядное устройство. Начало продаж намечено на июль, ценник стартует от €599 (~57 200 рублей).