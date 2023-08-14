Xiaomi представила планшет Pad 6 Max

Сегодня компания Xiaomi провела презентацию новых устройств, среди которых была представлена новинка — планшет Xiaomi Pad 6 Max. Этот планшет стал уже третьим устройством в серии Pad 6.

Планшет оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления экрана 120 Гц, поддержкой HDR и максимальной яркостью до 600 нит. Толщина корпуса составляет всего 6,53 мм, а вес — 750 грамм.

Внутри Xiaomi Pad 6 Max находится мощный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, который работает в паре с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Также планшет поддерживает скоростную зарядку мощностью 67 Вт. За автономность отвечает аккумулятор на 1000 мАч.

Стоимость Xiaomi Pad 6 Max начинается от 3 799 китайских юаней, что составляет примерно $523. Пользователи смогут выбирать между двумя доступными цветами, а также приобрести дополнительные аксессуары, включая клавиатуру и стилус.