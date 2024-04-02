Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15

Компания realme в Индии представила очередной смартфон линейки realme 12 – realme 12x.

Новая модель во многом схожа с базовой версией realme 12. В частности, новинка получила 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с Full HD+ разрешением и частотой обновления 45-120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6100+, стереодинамики, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, а также защиту от пыли и влаги IP54. «Из коробки» смартфон работает на realme UI 5.0 (Android 14).

Основным отличием стала камера: вместо 108-мегапиксельного сенсора в realme 12x используется 50-мегапиксельный. Кроме того, устройство получило фишку iPhone 15 (Dynamic Island) – Mini Capsule 2.0, а также управление жестами Air Gestures с помощью 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

Смартфон realme 12x доступен в двух цветовых решениях — лиловом и зеленом, и предлагается в трех конфигурациях:

4/128 ГБ — 11 999 индийских рупий (~13300 рублей)

6/128 ГБ — 12 999 индийских рупий (~14400 рублей)

8/128 ГБ — 14 999 индийских рупий (~16600 рублей)