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Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15

Компания realme в Индии представила очередной смартфон линейки realme 12 – realme 12x.

Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15

Новая модель во многом схожа с базовой версией realme 12. В частности, новинка получила 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с Full HD+ разрешением и частотой обновления 45-120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6100+, стереодинамики, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, а также защиту от пыли и влаги IP54. «Из коробки» смартфон работает на realme UI 5.0 (Android 14).

Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15

Основным отличием стала камера: вместо 108-мегапиксельного сенсора в realme 12x используется 50-мегапиксельный. Кроме того, устройство получило фишку iPhone 15 (Dynamic Island) – Mini Capsule 2.0, а также управление жестами Air Gestures с помощью 8-мегапиксельной фронтальной камеры.

Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15

Смартфон realme 12x доступен в двух цветовых решениях — лиловом и зеленом, и предлагается в трех конфигурациях:

  • 4/128 ГБ — 11 999 индийских рупий (~13300 рублей)
  • 6/128 ГБ — 12 999 индийских рупий (~14400 рублей)
  • 8/128 ГБ — 14 999 индийских рупий (~16600 рублей)
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15
Представлен realme 12x: доступный смартфон с фишкой iPhone 15

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Источник:
realme
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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