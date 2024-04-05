Представлен «раздевающий» людей фотоаппарат с ИИ

Стартап из США представил камеру NUCA Camera, которая способна «раздевать» людей. NUCA Camera состоит из материнской платы, корпуса, напечатанного на 3D-принтере, и широкоугольного объектива диаметром 37 мм.

Камера делает снимок человека и отправляет его в нейросеть Stable Diffusion, которая генерирует альтернативную версию фотографии, где человек уже без одежды. Все созданные снимки получаются чёткими, без размытия.

Как отмечается на официальном сайте устройства, NUCA — это проект Матиаса Вефа и Бенедикта Гросса, целью которого является попытка поставить под сомнение текущую траекторию развития искусственного интеллекта в части создания непристойных изображений. В связи с этим приобрести устройство не получится.