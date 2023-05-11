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Представлен полностью российский электромобиль Атом

Российская компания представила в Москве свой первый электромобиль под названием «Атом». В отличие от большинства других автомобилей, Атом создавался с нуля в России, включая программное обеспечение, которое разрабатывалось в партнерстве.

«Атом» оборудован рулем-штурвалом с монитором по центру, спортивными креслами и проекционным дисплеем с технологией дополненной реальности. Его запас хода составляет 500 км, а до 100 км/ч машина разгоняется за 7 секунд. Кроме того, за безопасность отвечает шлюз Kaspersky Automotive Secure Gateway.

АТОМ
АТОМ

Габариты автомобиля — 3995x1780x1615 мм, а заявленный уровень комфорта обозначен как C/D-класс. Первую партию для полномасштабных лабораторных испытаний планируется выпустить в августе, а предсерийные образцы появятся в следующем году.

Автомобиль будет доступен на российском рынке в 2025 году.

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Источник:
Коммерсантъ
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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