Представлен первый Android-смартфон, который можно улучшить

Индийская компания Lava анонсировала пять недорогих телефонов: Lava Z1, Z2, Z4, Z6 и Lava MyZ. И эти устройства интересны тем, что являются частично модульными. В течение года после покупки смартфона можно увеличить объём оперативной или постоянной памяти. А модель MyZ и вовсе можно сконфигурировать под себя полностью.

Для сборки нужно выбрать параметры на сайте производителя. ОЗУ доступна в вариантах от 2 до 6 ГБ, ПЗУ — от 32 до 128 ГБ. Также можно выбрать фронтальную (8 или 16 МП) и основную камеры (варианты 13/5/2 МП или 13/2 МП), а ещё — цвет корпуса.

Остальное не меняется. В числе неизменных характеристик отметим 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G35, USB Type-C, аккумулятор на 5000 мАч. Цена вопроса — от 78 до 120 евро.

При этом переда нами не полноценный модульный девайс — для замены компонентов нужно обращаться в сервисный центр. И это одна из проблем. В числе других — сложность, малое число вариантов и локализация только в Индии.