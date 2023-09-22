Представлен ноутбук Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition за $5000

Razer в партнерстве с Lamborghini создала игровой ноутбук Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition. Уникальное устройство представили на конференции RazerCon 2023.

Корпус ноутбука, выполненный в стиле нового спорткара Lamborghini Revuelto HPEV, изготовлен из цельного куска алюминия, фрезерованного на станке с ЧПУ. Классические зеленые элементы и логотип Razer заменены на оранжевые акценты и логотип автопроизводителя. В оранжевом цвете также представлены некоторые внешние порты и компоненты системы охлаждения.

Под эксклюзивным внешним видом скрывается 24-ядерный Intel Core i9-13950HX с частотой до 5,5 ГГц, видеокарта GeForce RTX 4090, SSD-хранилище на 4 ТБ, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR5, которую можно расширить до 64 ГБ. Дисплей Mini-LED с двумя режимами позволяет выбирать между 4K разрешением и частотой обновления 120 Гц и FHD+ с 240 Гц.

На борту также имеются многочисленные порты, включая три USB 3.2 Gen2 Type-A и один USB 3.2 Gen2 Type-C, Thunderbolt 4 (USB Type-C), HDMI 2.1, комбинированный 3,5-мм и слот для SD карт UHS-II. Оба порта USB-C поддерживают зарядку мощностью 100 Вт. Устройство также оснащено Wi-Fi 6E и веб-камерой с разрешением 1080p.

Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition стоит $4 999 или 478 000 рублей. Всего компания произвела 150 таких ноутбуков, купить которые можно только в США.