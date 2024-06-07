Блогера могут посадить за решетку за обстрел Lamborghini фейерверком

Американский YouTube-блогер Алекс Чой был задержан после того, как ради видео обстрелял Lamborghini фейерверком с вертолета.

На его канале было опубликовано видео под названием «Уничтожение Lamborghini фейерверком», которое вышло в июле 2023 года. В ролике две девушки запускают фейерверки из вертолета в сторону итальянского спорткара, а сам блогер руководит съемкой.

24-летнего Чоя задержали 5 июня и предъявили обвинение в размещении взрывного устройства на воздушном судне. В случае признания виновным ему грозит срок до десяти лет тюрьмы.

На YouTube-канал Чоя подписано 924 тысячи пользователей, где он публикует видео с роскошными спортивными автомобилями. Также у него есть аккаунт в соцсети с 1,2 миллиона подписчиков.

В 2022 году этот же блогер выложил видео с прыжком на Tesla в стиле GTA.