Lamborghini представила гибридный суперкар Temerario с V8 и тремя электромоторами

Lamborghini официально представила Temerario — свой первый серийный гибридный суперкар. Новинка получила гибридную установку с 4-литровым V8 с двумя турбинами и тремя электромоторами. Суммарная мощность — 920 л.с., крутящий момент — 730 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, максимальная скорость — 343 км/ч.

Бензиновый двигатель был разработан с нуля: сам по себе он выдаёт 800 л.с. и крутится до 10 000 об/мин. Два электромотора приводят переднюю ось, третий — встроен между ДВС и 8-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением. В режиме Città машина может проехать до 10 км только на электротяге — при мощности 187 л.с.

Батарея на 3,8 кВт·ч заряжается от бытовой розетки за 30 минут. Всего у суперкара 13 режимов вождения, в которых можно настраивать поведение гибридной системы.

Внешне Temerario сочетает фирменный стиль Lamborghini с элементами футуризма: узнаваемый «акулий нос», открытый двигатель, шестиугольные ДХО и активная аэродинамика. По сравнению с Huracán EVO прижимная сила увеличена на 118%, а с пакетом Alleggerita — на 158%. Трековый пакет также снижает массу автомобиля на 25 кг за счёт карбоновых дисков и облегчённой отделки.

Салон стал просторнее за счёт увеличенной колёсной базы. Внутри — три дисплея: цифровая приборка, центральный экран и отдельный дисплей для пассажира. Управление унифицировано через общую цифровую платформу.

Темерарио построен на полностью новой алюминиевой раме, жёсткость которой на 20% выше, чем у предшественника.

По неофициальным данным, стоимость новинки составит около $400 000 (примерно 33 млн рублей). Точная дата старта продаж пока не объявлена.

Ранее автомобильный бренд представил детскую коляску за 459 900 рублей с карбоном и замшей.