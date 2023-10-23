Представлен недорогой смартфон vivo Y200 5G с камерой на 64 Мп и дисплеем 120 Гц

Компания vivo готовится 23 октября презентовать в Индии новый смартфон Y200 5G. Перед официальным запуском стали известны детали о дизайне и технических характеристиках устройства.

Y200 5G оснащен 6,67-дюймовым экраном AMOLED FullHD+ (2400 х 1080) с частотой обновления 120 Гц. На задней панели размещена двойная камера с функцией Smart Aura Light для ночной портретной съемки. Основная камера на 64 Мп поддерживает оптическую стабилизацию, а также дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины. Любителям селфи предложена 16-мегапиксельная камера.

Устройство получило 8-ядерный процессор Snapdragon 4 Gen 1, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 8 ГБ, а также хранилище на 128 ГБ с поддержкой MicroSD. Других вариаций ОЗУ и памяти представлено не будет.

Для безопасности устройство снабжено сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран, а автономность смартфона обеспечит аккумулятор на 4800 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 44 Вт. В компании отмечают, что зарядить смартфон от 0 до 50% можно будет за 28 минут.

Приобрести Y200 5G можно в двух расцветках: Desert Gold и Jungle Green. Стоимость новинки от vivo составляет $265 (~25100 рублей).