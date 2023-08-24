Представлен мини-ПК Geekom Mini IT13 с 14-ядерным Core i9-13900H

Компания Geekom представила мини-компьютер Mini IT13, который, несмотря на свои компактные размеры в 117 x 112 x 49,2 мм, оснащен мощным 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900H.

Пользователям будут доступны три конфигурации, отличающиеся процессорами, ОЗУ и памятью:

Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD — $499 (~47 100 руб.).

Core i7-13700H, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD — $689 (~65 100 руб.).

Core i9-13900H, 32 ГБ ОЗУ, 2 ТБ SSD — $789 (~74 500 руб.).

При необходимости, можно будет расширить память, используя слоты для SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, M.2 2242 SATA или 2,5-дюймовый HDD.

Согласно информации от Geekom, этот компьютер может работать с четырьмя мониторами: два 4K/60 Гц и два 4K/60 Гц. Также через USB-C порт (40 Гбит/с) возможно подключить внешнюю видеокарту.

Кроме того, в системе установлена сетевая карта Intel AX211, поддерживающая Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Что касается портов, то у Mini IT13 два USB4 (40 Гбит/с), три USB 3.2 Gen 2 (тип A), один USB 2.0 (типа А), один 2,5 Гбит Ethernet, два HDMI 2.0, один 3,5 мм и microSD.