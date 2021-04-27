Представлен игровой смартфон Redmi K40

Китайский бренд Redmi представил игровой смартфон K40 Gaming Edition. Это первый девайс такого типа у компании, при этом он получил мощное железо и неплохие возможности.
Новинка оснащена экраном плоским 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сенсорный слой работает на частоте 480 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 1200, выполненный по техпроцессу 6 нм.
Есть от 6 до 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера получила модули на 64 + 8 и 2 МП. Фронтальная — 20 МП.
Смартфон получил аппаратные курки на боковой грани, которые выдвигаются по необходимости. Заявлен ресурс в 1,5 миллиона кликов.
Отметим, что у новинки есть аккумулятор на 5065 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки (заряжается полностью за 42 минуты).
Цены выглядят так:
- 6 + 128 ГБ — $308
- 8 + 128 ГБ — $339
- 8 + 256 ГБ — $370
- 12 + 128 ГБ — $370
- 12 + 256 ГБ — $416
Также была анонсирована специальная версия Gaming Edition Bruce Lee Special Edition с 12 + 256 ГБ за $432.
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