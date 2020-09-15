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Новости

Представлен игровой ноутбук Honor Hunter V700

В Китае представили игровой ноутбук Hunter V700 с мощным железом. Новинка получит процессоры Intel, графику GeForce, а также дисплей с частотой 144 Гц.

Диагональ экрана составляет 16,1 дюйма, используется матрица IPS с разрешением Full HD. Она охватывает 100% цветового пространства sRGB. Максимальная контрастность — 1000:1, яркость — 300 нит. Есть тонкие рамки менее 5 мм.

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Honor Hunter V700 может похвастаться мощной системой охлаждения, которая состоит из двух кулеров и радиатора на 240 рёбер. Также нижняя часть корпуса может раскрываться, чтобы увеличить теплоотдачу.

Спецификации включают в себя процессор Core i5-10300H или Core i7-10750H, графику GeForce GTX 1660 Ti или GeForce RTX 2060. Объём ОЗУ равен 16/32 ГБ, а постоянной памяти — 512 ГБ или 1 ТБ.

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Из разъёмов отметим аудиопорт 3,5 мм для подключения гарнитуры, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, по одному USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-C (совмещён с DisplayPort 1.2), HDMI 2.0 и RJ-45.

Цены стартуют с $1100 (почти 83 тысяч рублей). Максимальная конфигурация обойдётся в $1480 (более 11 тысяч рублей). Продажи новинки в Китае стартуют 27 сентября. О дате начала российских продаж ничего не сообщается.

Источник:
MyDrivers
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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