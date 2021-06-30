Xiaomi представила ноутбук Mi Notebook Pro X 15 с OLED-экраном

Компания Xiaomi анонсировала ноутбук Mi Notebook Pro X 15 с мощным железом и экраном OLED Super Retina.

Новинка получила дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 3.5К (3456 × 2160 пикселей). Его яркость в максимуме составляет 600 нит, заявлен 100-процентный охват цветовых пространств sRGB и sRGB DCI-P3. Защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass.

Внутри установлен процессор Core i7-11370H (до 4,8 ГГц) или Core i5-11300H (до 4,4 ГГц), за обработку графики отвечает карта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти.

Объём оперативной памяти составляет 16/32 ГБ, есть 512 ГБ/1ТБ постоянной памяти в виде SSD типа PCIe. Из коммуникаций отметим Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2. Другие особенности включают в себя веб-камеру с разрешением 720p, клавиатуру с подсветкой, аудиосистему DTS Audio с динамиками Harman, сканер отпечатка пальца, интерфейсы Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 Gen2.

Заявлено до 11,5 часа работы на одном заряд при просмотре видео. Цена Mi Notebook Pro X 15 начинается с 1240 долларов.

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