Представлен HONOR Magic6 Lite с камерой 108 Мп, экраном 120 Гц и ёмкой батареей

HONOR представила новый смартфон Magic6 Lite, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, большим экраном 120 Гц, основной 108-мегапиксельной камерой и ёмким аккумулятором на 5300 мАч.

Устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2652×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 120 нит и ШИМ-частотой в 1920 Гц.

У HONOR Magic6 Lite три задние камеры – основной датчик на 108 Мп, сверхширокоугольный объектив на 5 МП и макродатчик на 2 МП, а также селфи-камера на 16 Мп.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1, оперативной памятью на 8 ГБ, хранилищем на 256 ГБ, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, портом USB Type-C, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, аудиоразъемом 3,5 мм, а также подэкранным датчиком отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Magic6 Lite «из коробки» работает под управлением ОС MagicOS 7.2 на базе Android 13. Смартфон HONOR Magic6 Lite дебютирует в трёх цветовых вариантах: Midnight Black, Emerald Green, Sunrise Orange.

Стоимость смартфона неизвестна. Для сравнения, его предшественник HONOR Magic5 Lite продавался примерно за €379 (~37400 рублей). В ближайшие дни Magic6 Lite будет доступен для покупки в Италии, затем, вероятно, появится на полках магазинов в других европейских странах.