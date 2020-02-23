Представлен флагман Meizu 17 с поддержкой 5G
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Новости

Представлен флагман Meizu 17 с поддержкой 5G

На специальном мероприятии в онлайн-формате Meizu анонсировала флагманский смартфон Meizu 17 с поддержкой сетей 5G.

Новинка получила 6,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2340 х 1080 и поддержку частоты обновления изображения 90 Гц. Экран смартфона занимает около 92,2% всей площади, а рамки дисплея имеют толщину всего в 3,3 мм.

  • Meizu 17 1

Работает новинка на чипсете Snapdragon 865 5G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч с поддержкой беспроводной и быстрой подзарядкой мощностью 10 Вт. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой подзарядки Super mCharge мощностью 30 Вт.

  • Meizu

Основная камера оснащена разрешением 64 Мп, 12 Мп телевик, 8 Мп широкоугольная камера и 5 Мп макро. Фронтальная камера получила 20 Мп, которая врезная в правых верхний угол. При её активации вокруг отверстия начинает мигать индикатор, который также может показывать заряд аккумулятора.

  • Meizu 17 1

Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. На радость всем фанатам бренда устройство получило модуль NFC для бесконтактной оплаты. Работает Meizu 17 под управлением фирменной оболочки Flyme 8.1..

Старт продаж Meizu 17 запланирован на 11 мая по цене 523 или 565 долларов.

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