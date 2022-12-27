Представлен фитнес-браслет Xiaomi Redmi Band 2 с ярким дизайном

В Китае представили новый фитнес-трекер Redmi Band 2 от компании Xiaomi, он может похвастаться низкой ценой и ярким дизайном.

У новинки есть прямоугольный экран AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 172 х 320 точек. Яркость составляет 450 нит, есть защитное 2,5D-стекло. Заявлена поддержка более чем 30 спортивных режимов. Есть функция круглосуточного мониторинга частоты сердца. Также браслет отслеживает уровень кислорода и стресса.

Также доступно более сотни циферблатов и 6 цветов самого браслета. Новинка весит менее 15 грамм. При этом за счёт аккумулятора на 210 мАч браслет может работать порядка 14 дней. Для новинки заявлена защита от воды, поддержка Android и iOS (связь идёт по Bluetooth 5.1). Цена — 159 юаней (или 1643 рубля). Продажи в Китае уже начались.