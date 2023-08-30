Представлен экологичный смартфон-конструктор Fairphone 5

Нидерландская компания Fairphone представила свой новый экологичный модульный смартфон Fairphone 5. Устройство на 70% состоит их переработанных материалов и может легко ремонтироваться.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm QCM6490 и графической подсистемы Adreno 642L, оснащен 8Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти (расширяемой до 2 Тб с помощью карты памяти), и 6,46-дюймовым OLED-дисплеем. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5 и имеет частоту обновления 90 Гц.

Основной модуль камеры включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX800, а также сверхширокоугольную камеру с аналогичным разрешением. Для селфи также предусмотрена фронтальная камера с разрешением 50 МП. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, два слота для SIM-карт, NFC и имеет боковой сканер отпечатков пальцев.

Важной особенностью является съемный аккумулятор на 4200 мАч, который сохраняет до 80% своей емкости после 1000 циклов зарядки. Таким образом, менять батарею будет необходимо примерно раз в три года. Однако плохая новость заключается в том, что устройство до сих пор не защищено от погружения в воду, его защита – IP55.

Модульная конструкция устройства позволяет легко ремонтировать устройство, меняя его части, например, модуль камеры, динамики или слоты для SIM-карты и SD-карты. Извлечь их можно с помощью простой отвертки. Несмотря на то, что все модули рассчитаны на длительный срок службы, в случае поломки их можно заменить на новые, приобретя у производителя или партнера.

Компания обещает обновить Fairphone 5, как минимум пятью крупными обновлениями Android (помимо Android 12). В пресс-релизе Fairphone обещает обновление ПО до 2033 года. При этом смартфон поставляется с пятилетней гарантией.

В Европе Fairphone 5 появится в продаже с 14 сентября. Сейчас смартфон доступен для предварительного заказа за €699 (~73400 рублей) и представлен в трех цветах: черный, синий и прозрачный.