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Представлен доступный Samsung Galaxy A12 Nacho

Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A12 Nacho. Новинка практически не отличается от обычного Galaxy A12, главное значимое изменение — чипсет Exynos 850.

У смартфона 6,5-дюймовый Infinity-V дисплей c разрешением HD+, частота обновления кадра составляет 60 Гц, соотношение сторон — 20:9.

Более ранняя версия Galaxy A12 поставлялась с процессором MediaTek Helio P35, теперь его заменили на фирменный чипсет компании Exynos 850. Также известно, что емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка 15-ваттной зарядки.

Samsung Galaxy A12 Nacho оснастили квадро-камерой с датчиками 48, 5, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера получила V-образный вырез в экране, ее разрешение — 8 Мп. Вполне себе отличная камера, учитывая стоимость устройства.

Новинка будет поставляться на Android 11 c фирменной оболочкой Samsung One UI 3.1. Смартфон будет поставляться в четырех цветах: синем, черном, красном и белом.

Стоимость Samsung Galaxy A12 Nacho с 32 Гб встроенной памяти составляет 11 990 рублей, версия с 64 Гб — 13 990 рублей.

Источник:
www.gizmochina.com

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