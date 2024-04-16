Представлен «деревянный» Motorola Edge 50 Ultra на Snapdragon 8s Gen 3 с экраном 144 Гц

Motorola представила «деревянный» флагман Edge 50 Ultra. Новинка оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, быстрой зарядкой 125 Вт и ярким экраном с высокой частотой обновления.

Смартфон получил изогнутый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712х1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2500 нит.

«Под капотом» флагмана 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также накопитель UFS 4.0 на 512/1024 ГБ. За автономность Motorola Edge 50 Ultra отвечает аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт (беспроводная — 50 Вт).

Что касается камер, то задний блок состоит из трех сенсоров: основной — 50 Мп с автофокусировкой и OIS, перископ — 60 Мп с 3-кратным оптическим зумом, ширик — 50 Мп с автофокусом и углом обзора 122 градуса. В круглом вырезе на дисплее расположилась 50-мегапиксельная селфи-камера.

Одна из версий смартфона представлена с задней крышкой, которая выполнена под дерево. По словам журналистов, которые уже ознакомились с новинкой, на ощупь такой Edge 50 Ultra действительно напоминает настоящее дерево. Также флагман есть с крышками из искусственной кожи в цветах Forest Grey (серый) и Peach Fuzz (персиковый).

В ближайшие недели устройство появится в продаже в Европе. Базовая конфигурация обойдется в 999 евро (~100000 рублей).