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Антон Беляев создал новогодний кавер с использованием звуков бытовой техники Tuvio

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 17:35

Антон Беляев, солист группы Therr Maitz, представил музыкальный кавер на песню «Ёлочка-ёлка, лесной аромат», в который он внес звуки бытовой техники Tuvio – стиральной машины, пылесоса, электрочайника, микроволновки и других устройств.

Tuvio — бренд, под которым Яндекс выпускает бытовую технику для всей семьи. Устройства продаются эксклюзивно на Маркете и помогают решать любые задачи по дому.

Песня «Ёлочка-ёлка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» была выбрана музыкантом для кавера особым образом: она всем хорошо знакома и передаёт теплую атмосферу новогодних праздников. Антон Беляев демонстрирует в видеоролике, как каждое устройство Tuvio выполняет свою роль в подготовке к Новому году.

Говорится в пресс-релизе.

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Источник:
Яндекс Маркет
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