Представлен бюджетный Samsung Galaxy A21s с аккумулятором на 5000 мАч

Samsung выпустила новый бюджетный смартфон Galaxy A21s. Он имеет пластиковый корпус, фронтальную камеру в дисплее и сканер отпечатков пальцев на задней стороне.

Смартфон оснащён IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+. Основная камера состоит из четырёх модулей: 48 Мп, 8 Мп “ширик”, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп для макросъёмки.

В качестве процессора выступает Exynos 850 в паре с 3/4/6 ГБ оперативной памяти. Также для расширения флеш-памяти есть слот microSD до 512 ГБ.

Особое внимание привлекает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, которого должно хватать на сутки активной работы. Работает устройство под управлением Android 10.

Стоимость Galaxy A21s пока неизвестна. Старт продаж запланирован на 19 июня.