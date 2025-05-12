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Представлен Bluetooth 6.1: с защитой от слежки и батареи гаджетов

Гаджеты станут безопаснее и автономнее, но не раньше 2026 года.
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Вадим Майков сегодня в 10:35

Организация Bluetooth SIG анонсировала спецификацию Bluetooth Core 6.1 — это одно из самых значимых обновлений за последние годы. Новая версия улучшает безопасность и автономность устройств.

Главное изменение заключается в исправлении уязвимости Resolvable Private Addresses (RPA), существовавшей более десяти лет. Ранее Bluetooth-устройства меняли адрес каждые 15 минут, строго по таймеру, что позволяло злоумышленникам предсказывать момент смены и отслеживать устройства.

С Bluetooth 6.1 всё меняется: теперь адреса обновляются в случайный момент — от 8 до 15 минут по умолчанию, а производители смогут задавать интервал от 1 секунды до часа. Адреса формируются в самом контроллере, а не в основном процессоре, что снижает энергопотребление и увеличивает автономность гаджетов.

Дополнительно, генерация адресов теперь основана на алгоритмах, одобренных NIST, что делает их крайне трудно предсказуемыми. Решение сильно затрудняет связывание устройств с конкретными пользователями.

Пока массовое распространение Bluetooth 6.1 ожидается не ранее 2026 года. Чипы должны пройти сертификацию, а производители адаптировать прошивки и приложения. Полная документация уже доступна на сайте Bluetooth SIG.

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Источник:
Bluetooth
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