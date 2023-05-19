Позиции Apple на российском рынке: снижение импорта, но лидерство по выручке

Apple потеряла место в тройке лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, однако остается лидером по выручке. Как сообщает газета «Ведомости», у Apple продолжается снижение позиций на российском рынке. В первом квартале 2023 года в страну было импортировано 700 тысяч iPhone, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

Доля Apple составила 14% и занимала третье место по объему импорта среди всех брендов. В настоящее время компания упала до 11% рынка и теперь занимает пятое место среди брендов. Лидером по количеству импортированных устройств в 2023 году стала Xiaomi с долей 21% от общего объема импорта. В России было доставлено 1,3 миллиона смартфонов этого бренда.

Поставки Samsung сократились до 900 тысяч устройств, а их доля составила 14%. У Honor было доставлено 730 тысяч смартфонов, и их доля выросла с 4% до 11,3%. Realme доставила 710 тысяч устройств и заняла 11% от всего импорта.

Несмотря на снижение доли рынка, Apple все еще остается одним из трёх лидеров по количеству используемых смартфонов в России, где у россиян более 13 миллионов iPhone. В то же время у Samsung находится 31 миллион смартфонов, а у Xiaomi — 24,8 миллиона устройств.

Оборот российского рынка смартфонов в первом квартале 2023 года составил 167 миллиардов рублей, что означает снижение на 15%. По выручке Apple все еще занимает первое место, принося 40% продаж за первый квартал. Сокращение импорта компенсировалось ростом средних цен, которые увеличились с 89 тысяч до 98 тысяч рублей. Samsung и Xiaomi занимают второе и третье места соответственно с долями 16% и 13% в обороте российского рынка. В топ-5 лидеров по деньгам также вошли Honor (7%) и Realme (6%).

Доля российского рынка в мировых поставках iPhone снизилась до 1%, однако аналитики отмечают, что Россия по-прежнему является интересным рынком для Apple. Компания получает около 100 миллиардов рублей от российских владельцев iPhone в виде комиссий в App Store. Еще одной причиной лидерства Apple по выручке является сокращение оборота у конкурентов, так как спрос на смартфоны с операционной системой Android сместился в сторону устройств с более низкими ценами, от 20 до 30 тысяч рублей.