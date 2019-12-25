Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Все пользователи более менее новых смартфонов от Xiaomi ждут обновление до Android 10. Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9.
Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android. Список смартфонов выглядит следующим образом:
- Pocophone F1
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 3
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
Обновление по традиции будет доступно в Китае, а после выйдет по всему миру. Однако, дата выхода обновления пока остаётся загадкой.
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