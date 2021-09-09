Появился геймплейный ролик отменённого Spider-Man 4

В Сети появился геймплейный ролик отменённой игры Spider-Man 4, которая должна были выйти одновременно с выходом фильма Сэма Рэйми. Последний также был отменён в 2010 году.

Разработкой проекта занималась студия Radical Entertainment для платформ Xbox 360, PS3 и PC. Версия для Wii была отдана компании Eurocom, а разработка под Nintendo DS – компании Vicarious Visions. Игра была закрыта в январе 2010 года, когда Sony / Columbia объявила об отмене фильма. Интересно, что об отмене фильма было объявлено 11 января 2010 года, а сборка Wii игры с пометкой «First Playable» датирована 15 января 2010 года.

Версия игры от Radical Entertainment была самой продвинутой в разработке, но даже тогда это было далеко от идеала. Разработчики подсчитали, что игра была завершена примерно на 10-15% с последовательностью миссий и несколькими побочными заданиями.

Activision выбрала Radical в основном из-за детальной модели Нью-Йорка, для которой они уже создали среду в PROTOTYPE. Когда игра была отменена в январе 2010 года, несколько созданных ресурсов позже будут использоваться в PROTOTYPE 2.

Версия игры для Wii полностью отличается от всех других. Она использует собственный движок EngineX и гораздо более линейная, чем версия Radical Entertainment. Вместо свободного перемещения по городу, игра использовала линейные миссии.