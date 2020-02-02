Появилось официальное изображение умных часов Oppo

Инсайдер AndroidSaint опубликовал официальный тизер первых умных часов Oppo.

Про новинку уже известно, что она сможет считывать большое количество показателей здоровья: от пульса до ЭКГ. Также изображение подтверждает отсутсвие колесика на боковой грани, такого как Digital Crown у Apple Watch.

Ранее в Сети появлялся неофициальный рендер умных часов Oppo, только в другом цвете.

Компания Oppo должна представить умные часы в конце этого месяца. Ориентировочная стоимость составит $300.