Появилось официальное изображение умных часов Oppo

Инсайдер AndroidSaint опубликовал официальный тизер первых умных часов Oppo.
Про новинку уже известно, что она сможет считывать большое количество показателей здоровья: от пульса до ЭКГ. Также изображение подтверждает отсутсвие колесика на боковой грани, такого как Digital Crown у Apple Watch.
Ранее в Сети появлялся неофициальный рендер умных часов Oppo, только в другом цвете.
Компания Oppo должна представить умные часы в конце этого месяца. Ориентировочная стоимость составит $300.
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