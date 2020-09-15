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Новости

Появилось фото полноразмерных наушников Apple AirPods Studio

Если верить слухам, то Apple может впервые выпустить полноразмерные беспроводные наушники. Ранее такими устройствами занималась компания Beats, которая с давних времён принадлежит Apple. Теперь, чтобы нарастить конкуренцию, купертиновская корпорация выпустит подобные наушники под видом новых AirPods.

  • Airpods Studio

Один из пользователей Твиттера под ником Fudge показал фото и видео на которых якобы запечатлены те самые новые наушники. По предварительным данным они будут называться AirPods Studio и выходить в двух дизайнах, а именно в спортивном и более строгом стиле.

Кроме того, они могут стать модульными, таким образом какие-то детали можно будет заменить от вида деятельности.

Все остальные функции из обычных AirPods Pro перенесут в полноразмерную версию, в том числе активное шумоподавление и режим окружения.

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