Появилось фото полноразмерных наушников Apple AirPods Studio

Если верить слухам, то Apple может впервые выпустить полноразмерные беспроводные наушники. Ранее такими устройствами занималась компания Beats, которая с давних времён принадлежит Apple. Теперь, чтобы нарастить конкуренцию, купертиновская корпорация выпустит подобные наушники под видом новых AirPods.

Один из пользователей Твиттера под ником Fudge показал фото и видео на которых якобы запечатлены те самые новые наушники. По предварительным данным они будут называться AirPods Studio и выходить в двух дизайнах, а именно в спортивном и более строгом стиле.

Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Кроме того, они могут стать модульными, таким образом какие-то детали можно будет заменить от вида деятельности.

Все остальные функции из обычных AirPods Pro перенесут в полноразмерную версию, в том числе активное шумоподавление и режим окружения.