Появились живые фото первого смартфона Xiaomi с гибким экраном

В сети появились сразу несколько живых фото, которые демонстрируют прототип нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix с гибким экраном. Новинка выполнена в форм-факторе «книжки», то есть в сложенном виде это обычный смартфон.

При этом на фото явно ранний прототип, который пока что лишён экрана. Видимо, на нём отрабатывают конструкцию механических элементов. При этом полные спецификации смартфона не сообщаются.

Как ожидается, эту модель и другие решения должны представить до конца апреля. Таким образом, Xiaomi должна стать ещё одной компанией, которая начнёт выпускать такие решения на рынок.