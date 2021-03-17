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Новости

Появились живые фото первого смартфона Xiaomi с гибким экраном

В сети появились сразу несколько живых фото, которые демонстрируют прототип нового флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix с гибким экраном. Новинка выполнена в форм-факторе «книжки», то есть в сложенном виде это обычный смартфон.

  • Xiaomi Mi Mix 4
  • Xiaomi Mi Mix 4
  • Xiaomi Mi Mix 4
  • Xiaomi Mi Mix 4

При этом на фото явно ранний прототип, который пока что лишён экрана. Видимо, на нём отрабатывают конструкцию механических элементов. При этом полные спецификации смартфона не сообщаются.

Как ожидается, эту модель и другие решения должны представить до конца апреля. Таким образом, Xiaomi должна стать ещё одной компанией, которая начнёт выпускать такие решения на рынок.

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Источник:
sparrowsnews
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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