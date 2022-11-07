Появились скриншоты характеристик складного смартфона Oppo Find N2

Ожидается, что Oppo готовит два новых складных смартфона. Один из них раскладушка Find N Flip, второй — горизонтальный Find N2. Сейчас появились скриншоты последнего, они раскрывают некоторые спецификации устройства.

Из изображения становится известно, что Find N2 получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Процессор подходит под характеристики Snapdragon 8 + Gen 1. Устройство будет поставляться с оболочкой Color OS 13 на Android 13 из коробки.

Из ранних слухов сообщается, что Oppo наделит Find N2 собственной технологией MariSilicon X NPU, которая будет отвечать за подавление шума ИИ, видео 4K Ultra Night и другие усовершенствования камеры.

Представить складной Oppo Find N2 могут в декабре.