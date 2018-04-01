Появились рендеры и характеристики линейки OnePlus 8

Этой весной OnePlus представит свою новую линейку флагманов. Она выйдет под номером 8 и, скорее всего, ее составит три смартфона: OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite. Сейчас на Slashleaks опубликовали рендеры будущих устройств и их примерные характеристики.

Базовая и Pro-версии будут работать на топовом Snapdragon 865, но по остальным характеристикам во многом будут отличаться. Модель Lite мощного процессора не получит.

Ожидается, что у базового OnePlus 8 будет 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, частота обновления картинки составит 90 Гц. Основная камера получит три датчика на 48, 16 и 2 Мп, фронтальная — 32 Мп. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, плюс поддержка быстрой 30-ваттной зарядки.

Версия постарше 8 Pro получит такой же дисплей, но c частотой обновления 120 Гц. Камера устройства также будет отличаться. Основная тройная: 60, 16 и 13 Мп, фронтальная: 32 Мп. Аккумулятор будет немного вместительнее — 4500 мАч, а также получит поддержку быстрой 50-ваттной зарядки.

Младшая модель OnePlus 8 Lite оснастят простеньким процессором MTK Dimensity 1000. Аккумулятор и зарядка этой версии будет аналогична характеристикам OnePlus 8.

Опубликованные рендеры не являются официальными. Однако, наверняка максимально близки к оригинальному дизайну. В этом плане никаких “ноу-хау” ждать от производителя не стоит.