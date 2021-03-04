Появились новые утечки модели Galaxy Xcover 5

Samsung ведет разработку новой линейки защищенных смартфонов. Модель Galaxy Xcover 5 уже мелькала в интернете, но сегодня появились новые утечки. По последним данным, аппарат выйдет в этом месяце, правда точная дата не называется. Зато известна примерная стоимость девайса в европейском регионе — от 289 до 299 евро. Правда, смартфон ограничен только одним цветом — графитовым черным.

Если говорить о других подробностях, то уже известно об оснащении устройства 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD — 720×1480 точек, защищенным Gorilla Glass 6. Естественно, что наличествует защита от воды и пыли стандарта IP68. Кроме этого стоит отметить сертификацию MIL-STD 810G, что подразумевает безотказную работу в экстремальных погодных условиях.

Сердцем Galaxy Xcover 5 является чипсет Exynos 850. Объем оперативной памяти — 4 ГБ, внутренней — 64 ГБ. На задней панели находится основная 16-мегапиксельная камера и вспышка. Спереди 5-мегапиксельный модуль, а питается девайс от аккумулятора на 3 000 мАч с возможностью быстрой зарядки до 15 Вт.