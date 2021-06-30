Появились новые рендеры Samsung Galaxy Z Flip 3

В сети появились новые изображения будущего складного смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip 3. Эти рендеры демонстрируют новинку со всех сторон.

Судя по ним, Flip 3 получит более крупный вторичный экран — 1,9 дюйма (у старой версии был дисплей 1,1 дюйма). Внутренний экран получит диагональ 6,7 дюйма с соотношением сторон 25:9. Обещано прочное и гибкое стекло UTG.

Рендеры показывают четыре варианта цвета, но на релизе их будет восемь. В том числе ожидается розовый, тёмно-синий, бежевый и фиолетовый.

Что касается характеристик, то новинка получит аккумулятор ёмкостью 3273 мА·ч. Заявлена проводная зарядка на 15 Вт и беспроводная на 9 Вт. Камера получит два модуля по 12 МП. Также новинке приписывают защиту от пыли и воды по стандарту IP67 и более низкую цену.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram