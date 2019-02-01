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Новости

Появились новые рендеры iPhone 12 Pro

Премьера iPhone 12 Pro ожидается совсем скоро. Инсайдер @apple_idesigner опубликовал новые рендеры прототипа устройства.

Изображения являются воплощением всей известной информации, утечек и слухов. Конечно же, у новинки многомодульная камера и металлические рамки.

  • Iphone 12 1
  • Iphone 12 2
  • Iphone 12 3

Apple уже назначила онлайн-презентацию на 15 сентября. Однако, есть шанс, что именно на нем линейку iPhone 12 не покажут. На следующей неделе купертиновцы представят только новый iPad Air и Apple Watch.

Источник:
Ithome
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