Появились новые рендеры iPhone 12 Pro

Премьера iPhone 12 Pro ожидается совсем скоро. Инсайдер @apple_idesigner опубликовал новые рендеры прототипа устройства.
Изображения являются воплощением всей известной информации, утечек и слухов. Конечно же, у новинки многомодульная камера и металлические рамки.
Apple уже назначила онлайн-презентацию на 15 сентября. Однако, есть шанс, что именно на нем линейку iPhone 12 не покажут. На следующей неделе купертиновцы представят только новый iPad Air и Apple Watch.
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