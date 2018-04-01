Появились неофициальные рендеры iPhone 12 Pro с шестью камерами

Энтузиасты-дизайнеры активно взялись за создание рендеров будущих iPhone. На этот раз Хасан Каймак опубликовал на YouTube ролик, в котором показал трехмерную модель iPhone 12 Pro.

Скорее всего, дизайнер слишком впечатлился мемами про камеры на новых айфонах. Хасан предположил, что у iPhone 12 Pro будет сразу шесть датчиков камеры. В итоге, смартфон выглядит максимально странно.

Лишний раз напоминаем, что рендеры не являются официальными. В этом случае дизайнеры предполагают, а Apple располагает.