Появились неофициальные рендеры iPhone 12 Pro с шестью камерами
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Новости

Появились неофициальные рендеры iPhone 12 Pro с шестью камерами

Энтузиасты-дизайнеры активно взялись за создание рендеров будущих iPhone. На этот раз Хасан Каймак опубликовал на YouTube ролик, в котором показал трехмерную модель iPhone 12 Pro.

  • Iphone 12 Pro
  • Shzrshhtu 12 Zkshh

Скорее всего, дизайнер слишком впечатлился мемами про камеры на новых айфонах. Хасан предположил, что у iPhone 12 Pro будет сразу шесть датчиков камеры. В итоге, смартфон выглядит максимально странно.

Лишний раз напоминаем, что рендеры не являются официальными. В этом случае дизайнеры предполагают, а Apple располагает.

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