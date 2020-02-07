Появились качественные изображения Xiaomi Mi 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Появились качественные изображения Xiaomi Mi 10

До выхода флагманского Xiaomi Mi 10 остается немного (если онлайн-презентацию не перенесут). В этот раз производителю удалось не допустить полного раскрытия характеристик и дизайна смартфона до анонса. Хотя главные детали компания все-таки рассказала.

Сейчас пользователи опубликовали плакат, на котором изображен будущий флагман. На нем достаточно просто разглядеть внешний вид устройства. Про заднюю панель, если честно, говорить нечего — все очень типично и обычно. Не сделали блок камеры на половину смартфона, и на том спасибо.

Xiaomi Mi 10

С лицевой панелью немного интереснее. Xiaomi Mi 10 получит экран “водопад” и изогнутые боковые грани. Фронтальную камеру едва заметить — она маленькая и находится в углу дисплея.

Xiaomi Mi 10

Про Mi 10 известно, что он получит топовый процессор Snapdragon 865 и 108-мегапиксельную камеру. Смартфон получит 50-кратный зум и возможность снимать видео в 8K. По слухам, производитель выпустит версии с оперативной памятью от 8 до 16 Гб. Частота обновления дисплея составит 120 Гц.

Изначально китайская компания назначила дату презентации 11 февраля. Потом ее смутило соседство с аналогичным мероприятием Samsung, и она передвинула его на десятое число. Теперь, говорят, что анонс смартфона будет происходить только онлайн 14 февраля. Причиной тому — вспышка короновируса.

Также на данный момент раскрыта стоимость флагмана. Смартфон будет стоить от $500. Подробнее тут.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить