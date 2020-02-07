Появились качественные изображения Xiaomi Mi 10

До выхода флагманского Xiaomi Mi 10 остается немного (если онлайн-презентацию не перенесут). В этот раз производителю удалось не допустить полного раскрытия характеристик и дизайна смартфона до анонса. Хотя главные детали компания все-таки рассказала.

Сейчас пользователи опубликовали плакат, на котором изображен будущий флагман. На нем достаточно просто разглядеть внешний вид устройства. Про заднюю панель, если честно, говорить нечего — все очень типично и обычно. Не сделали блок камеры на половину смартфона, и на том спасибо.

С лицевой панелью немного интереснее. Xiaomi Mi 10 получит экран “водопад” и изогнутые боковые грани. Фронтальную камеру едва заметить — она маленькая и находится в углу дисплея.

Про Mi 10 известно, что он получит топовый процессор Snapdragon 865 и 108-мегапиксельную камеру. Смартфон получит 50-кратный зум и возможность снимать видео в 8K. По слухам, производитель выпустит версии с оперативной памятью от 8 до 16 Гб. Частота обновления дисплея составит 120 Гц.

Изначально китайская компания назначила дату презентации 11 февраля. Потом ее смутило соседство с аналогичным мероприятием Samsung, и она передвинула его на десятое число. Теперь, говорят, что анонс смартфона будет происходить только онлайн 14 февраля. Причиной тому — вспышка короновируса.

Также на данный момент раскрыта стоимость флагмана. Смартфон будет стоить от $500. Подробнее тут.