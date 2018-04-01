Стали известны цены Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro
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Новости

Стали известны цены Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

Несколько дней назад стало известно о трёх версиях будущего флагмана Xiaomi Mi 10. А уже сегодня появился ценник самой бюджетной версии и составит он 500 долларов США.

Об этом стало известно благодаря инсайдеру, который не раз подтверждал информацию о новинках.

Цена будущих флагманов Xiaomi Mi 10:

  • Xiaomi Mi 10 8/128 ГБ – 500 долларов;
  • Xiaomi Mi 10 8/256 ГБ – 529 долларов;
  • Xiaomi Mi 10 12/256 ГБ – 579 долларов.

Цена Xiaomi Mi 10 Pro:

  • Xiaomi Mi 10 Pro 8/128 ГБ – 579 долларов;
  • Xiaomi Mi 10 Pro 8/256 ГБ – 615 долларов;
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12/256 ГБ – 658 долларов;
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 700 долларов.

Кроме того, все версии смартфонов будет использовать быструю память типа LPDDR5.

Выход нового поколения Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro ожидается на следующей неделе.

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