Стали известны цены Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

Несколько дней назад стало известно о трёх версиях будущего флагмана Xiaomi Mi 10. А уже сегодня появился ценник самой бюджетной версии и составит он 500 долларов США.

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This time, prices have become more realistic. No more guessing, all the same, the real value is still being formed while the reaction of buyers is being studied.

We’ll find out next week 😉 Xiaomi Mi 10 series won't let you down 😊 https://t.co/3xcTC0pJbI pic.twitter.com/y0CN0xoI6L — Xiaomishka (@xiaomishka) February 6, 2020

Об этом стало известно благодаря инсайдеру, который не раз подтверждал информацию о новинках.

Цена будущих флагманов Xiaomi Mi 10:

Xiaomi Mi 10 8/128 ГБ – 500 долларов;

Xiaomi Mi 10 8/256 ГБ – 529 долларов;

Xiaomi Mi 10 12/256 ГБ – 579 долларов.

Цена Xiaomi Mi 10 Pro:

Xiaomi Mi 10 Pro 8/128 ГБ – 579 долларов;

Xiaomi Mi 10 Pro 8/256 ГБ – 615 долларов;

Xiaomi Mi 10 Pro 12/256 ГБ – 658 долларов;

Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 700 долларов.

Кроме того, все версии смартфонов будет использовать быструю память типа LPDDR5.

Выход нового поколения Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro ожидается на следующей неделе.