Появились фото складного смартфона Huawei P50 Pocket с огромной камерой

Недавно компания Huawei анонсировала смартфон-раскладушку P50 Pocket. И вот в сети уже появились первые живые фотографии будущей новинки. На них, помимо красивых девушек, видны особенности смартфона — два крупных блока на тыльной панели и текстура «спинки». Судя по фото, у новинки ожидается оригинальная конструкция петель с хромированными элементами.

Также отметим, что лишь один из круглых блоков занят камерами. Второй представляет собой добавочный экран для уведомлений и служебной информации. Также его можно использовать при съёмки селфи, чтобы увидеть себя.

Также, по слухам, новинка получит так называемый «режим ноутбука. То есть, смартфон можно будет раскрывать наполовину, размещая на столе для съёмки, работы, видеосвязи и так далее. Подробнее об этом, как ожидается, поведают на презентации.

Новинку покажут уже в будущий четверг, 23 декабря. Дата релиза и цена пока не сообщаются.