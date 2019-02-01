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Новости

Появились фото отменённого смартфона Sony Ericsson Xperia Play 2

Конгломерат Sony Ericsson представил первый смартфон серии Xperia Play ещё в далёком 2011 году. Тогда он получил выдвижной геймпад, что сделало его аналогом портативной консоли. И, хотя компания не выпустила вторую версию такого смартфона, его ранний прототип был готов.

  • Sony Ericsson Xperia Play 2 Shabab2992 1
  • Sony Ericsson Xperia Play 2 Shabab2992 2
  • Sony Ericsson Xperia Play 2 Shabab2992 3

По данным инсайдеров, новинку планировали выпустить после 2011 года. Сообщается, что такой прототип обнаружили на одной китайских барахолок, а его фотографии опубликовали на Reddit.

Xperia Play 2, судя по снимкам, оснащён не только выдвижным геймпадом, но также кнопкой 3D. Вероятно, устройство могло получить специальный режим для запуска стереоскопических 3D-игр.

Или же это была система принудительной активации игрового режима.

В любом случае, такой гаджет уже не выйдет на рынок, потому он представляет собой лишь истерический интерес. Впрочем, энтузиасты могли бы наладить мелкосерийное производство.

Источник:
Android Authority
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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