Появились фото отменённого смартфона Sony Ericsson Xperia Play 2

Конгломерат Sony Ericsson представил первый смартфон серии Xperia Play ещё в далёком 2011 году. Тогда он получил выдвижной геймпад, что сделало его аналогом портативной консоли. И, хотя компания не выпустила вторую версию такого смартфона, его ранний прототип был готов.

По данным инсайдеров, новинку планировали выпустить после 2011 года. Сообщается, что такой прототип обнаружили на одной китайских барахолок, а его фотографии опубликовали на Reddit.

Xperia Play 2, судя по снимкам, оснащён не только выдвижным геймпадом, но также кнопкой 3D. Вероятно, устройство могло получить специальный режим для запуска стереоскопических 3D-игр.

Или же это была система принудительной активации игрового режима.

В любом случае, такой гаджет уже не выйдет на рынок, потому он представляет собой лишь истерический интерес. Впрочем, энтузиасты могли бы наладить мелкосерийное производство.